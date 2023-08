è sicuro:. L'attaccante portoghese è stato ospite di Ahora o Nunca, trasmissione del canale ESPN Deportes, e ha parlato a tutto campo, a partire dal motivo per cui ha deciso di rinnovare il contratto con i rossoneri nonostante i tanti corteggiamenti: "Perché mi hanno aiutato a raggiungere i miei obiettivi, abbiamo vinto lo scudetto insieme, e mi hanno permesso di crescere come calciatore. Mi sento maturo, mi sento un leader della mia squadra e con il Milan posso giocare tutte le partite della stagione. Credo sia il club giusto per continuare con la mia carriera e raggiungere altri obiettivi come vincere la Champions League o il Pallone d’Oro".- "Credo che avremo più opzioni, soprattutto in attacco e per quanto riguarda il centrocampo. Nella scorsa stagione non abbiamo avuto tante opzioni, nella doppia sfida con l’Inter abbiamo sofferto il fatto che loro hanno cambiato tanto e avevano giocatori dalla panchina in grado di entrare e fare la differenza. Per la prossima stagione la direzione è cambiata, il club ha fatto dei grandi acquisti con Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek… questi giocatori alzano il livello della squadra e sono molto contento di averli all’interno della squadra".- "Quando Luka è arrivato ha fatto un’intervista dicendo che gli piace molto Rafael Leao… è un ragazzo giovane, un grandissimo talento e nello spogliatoio lo sto aiutando per renderlo parte della squadra perché a volte lo vedo un pochino timido e silenzioso. Quindi cerco di prenderlo, di tenerlo vicino a me e gli dico che non deve avere paura di niente, che deve prendere la palla e far vedere perché il Milan ha deciso di puntare su di lui. Christian Pulisic l’ho visto sia al Dortmund che al Chelsea, è un giocatore che mi piace perché riesce a dribblare uno, due giocatori di fila, perché tira con il destro e con il sinistro nello stesso modo e perché è molto rapido. Credo che Luka Romero e Christian Pulisic si somiglino come tipo di giocatore".