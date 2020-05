Lunga intervista dell'attaccante portoghese del Milan Rafael Leao a Sky Sport: "In questa stagione ho cercato di dare una mano alla squadra, ci sono dei momenti nei quali gli altri vanno più forte di te, serve pazienza. Credo che il gruppo sia più importante del singolo, bisogna sempre farsi trovare pronti. So che posso dare e fare di più, credo nelle mie qualità. L'Italia era una nuova sfida per me, sono cresciuto molto".



PROMESSE - "Non ne faccio, posso solo dire che darà il massimo per questa maglia, chiedo ai nostri tifosi di starci vicino come hanno fatto in questa stagione. Vogliamo riportare il Milan in Europa, nei posti che merita, nei grandi palcoscenici. Siamo il Milan".