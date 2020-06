Deludente. Il ritorno in campo di Rafael Leao è stato uno dei punti più dolenti per il Milan nella sconfitta di Coppa Italia contro la Juventus. Concesse le difficili condizioni date dall'inferiorità numerica per l'espulsione di Rebic, i 40' giocati allo Stadium hanno confermato i dubbi che avevano portato Pioli a escluderlo dall'undici titolare nonostante l'assenza di Ibrahimovic: qualche controllo elegante, ma un atteggiamento globale insufficiente, poca incisività palla al piede e nei movimenti senza possesso. Troppo poco per riempire il vuoto lasciato da Ibra, per questo Pioli sta valutando una scelta importante: prende sempre più corpo la possibilità che a Lecce, alla ripresa della Serie A, Leao resti ancora una volta fuori dalla formazione iniziale per accomodarsi in panchina, una seconda bocciatura che non passerebbe inosservata.



IL MILAN RIFLETTE - Ai dubbi dello staff tecnico infatti si aggiungono anche quelli della proprietà, che la scorsa estate ha investito oltre 30 milioni di euro tra parte cash e il cartellino del giovane Djalò per prelevarlo dal Lille: la conferma in rossonero dell'attaccante portoghese non è più così scontata. I limiti palesati infatti sono gli stessi dall'inizio della stagione, segnali di un salto di qualità che l'ex Sporting non è mai riuscito a compiere del tutto. Le dodici partite che mancano al termine del campionato saranno cruciali per stabilire quali siano le reali chance del classe '99 di far parte del nuovo progetto targato Rangnick, ma il Milan ha già iniziato a riflettere: il futuro di Leao è in bilico.



@Albri_Fede90