Fine del mercato, pausa per le Nazionali, ma le Fantapolemiche di CM non si fermano! Terzo turno di campionato, terza giornata di Fantacalcio, altre situazioni poco chiare.Tanti i voti che hanno fatto discutere, da quelli troppo alti per Immobile e Leao alle esagerazioni per l'Atalant. 6 a Strakosha? Non ci siamo. Torna, per la secondoa volta nella nuova stagione, la Fantapolemica di CM: C'è da divertirsi.