Getty e Calciomercato.com

Leao è sempre il miglior giocatore del Milan: Conceicao non può fare a meno di lui per tirarsi fuori dai guai

Sandro Sabatini

14 minuti fa



Tutto è bene quel che finisce bene, diceva un proverbio passato abbastanza in disuso. Bene ma non benissimo, in verità, ma comunque meglio del disastro che il Milan aveva vissuto sulla propria pelle a Lecce per oltre un’ora, 68 minuti per la precisione, ovvero fino all’autorete con cui Gallo aveva riaperto una partita che sembrava tragicamente (per i rossoneri) chiusa dalla doppietta di Krstovic. Invece il Milan l’ha rimediata. Ha vinto grazie all’apporto determinante di Leao, trascurato colpevolmente in panchina per un tempo. Ha sottoscritto il successo che consente di sorpassare la Roma in classifica grazie al doppio autografo di Pulisic, gelido sul rigore e acrobatico sul terzo gol.



Un’ultima spiaggia diventata… penultima, come spesso accaduto in questa stagione rossonera. Ma resta la sensazione che i problemi del Milan siano più fuori che dentro il campo. Ed è tutto dire.



Fino allo scampato pericolo di Lecce, era evidente che Sergio Conceicao non aveva rischiato semplicemente l’esonero, per gli incauti messaggini inviati dal suo (ex) portavoce. Aveva sfiorato il licenziamento per giusta causa. E che le ultime 48 ore siano state più difficili del solito, si era notato anche dall’aspetto. Al cosiddetto “ufficio facce” (reso famoso dal compianto fuoriclasse del giornalismo Beppe Viola) non era sfuggito l’aspetto corrucciato dell’allenatore portoghese, con barba più incolta del solito… Chiari segnali di un uomo, prima che un allenatore, in tristissima difficoltà.







Con la vittoria di Lecce, perfetta sintesi delle sintesi delle contraddizioni milaniste di un’intera stagione, Conceicao si trova sull’orlo del baratro ma poi si riprende e va avanti verso la semifinale di Coppa Italia. Sarà un’altra ultima spiaggia. L’ennesima. L’importante è che non diventi l’ennesima prova di forza contro Rafa Leao, la cui panchina nel primo tempo di Lecce è sembrata la cosa più assurda di tutta una stagione assurda.