Out now

Em todas plataformas digitais

Show some love pic.twitter.com/cmDrmMxHX3 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) January 29, 2021

ha preso in parola la ironica e metaforica barra del rapper romano. Infatti CLICCA QUI PER SENTIRLO ).E' difficile giustificare il bisogno per la scena musicale di investire in un progetto basato soltanto sull'hype che porta con se il nome e la fama di un personaggio lontano anni luce dalla musica. Soprattutto in questo periodo, reso estremamente complesso dalle misure anti-Covid, dove sopravvivere per qualsiasi artista emergente è difficile come e più di una scalata dell'Everest.Per la musica avrà anche passione, ma di sicuro il suo talento non è tale da garantire la pubblicazione di un album, accompagnato da ogni sorta di piano marketing e strategia di lancio. Fare musica è un mestiere e, nella maggior parte dei casi, richiede sforzi e sacrifici che non sempre vengono ripagati nonostante il talento., considerate anche le dichiarazioni divertenti sui gusti musicali dei suoi compagni di squadra, daPerché di questo passo, a parti invertite, dopo questa sessione di calciomercato vogliamo vedere