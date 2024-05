Leao: 'Ho provato a portare Cancelo al Milan! Ibrahimovic mi ha aiutato, ma devo fare più gol per essere un top'

L’attaccante del Milanha concesso una lunga intervista a Fabrizio Romano per Sport.xyz. Un’intervista nella quale il calciatore portoghese si è soffermato su tantissimi temi, dal suo rapporto coi colori rossoneri agli idoli coi quali è cresciuto e ciò che spera di infondere nelle giovani generazioni di tifosi. Con alcuni curiosi retroscena.Il mister non mi metteva sempre in campo e per me è stato difficile ma sapevo che venendo al Milan avrei trovato giocatori di grande qualità.I tifosi sapevano cosa sarei stato in grado di fare ma dovevo spingere di più. Il Milan è un club storico, hanno vinto tante Champions League e hanno avuto giocatori leggendari. Dovevo dimostrare anche ai tifosi che non era solo una questione di talento ma anche di passione.".- Sull’importanza di aver avutoal suo fianco: "Ad esempio in allenamento, in piccole cose come il controllo e il passaggio perché alle volte dopo un dribbling potrei fare un passaggio comodo. LuiA volte ero nervoso in partita e lui mi aiutava dicendo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Quando hai un compagno di squadra come lui che ti dice questo tipo di incoraggiamenti, ti senti più motivato e in fiducia per provarci di nuovo. Credo di poter segnare più gol e per essere il top devo segnare, devo essere più deciso davanti alla porta".- Al Milan un riferimento importante è stato Ibrahimovic, in nazionale ovviamente: "Non è una questione di talento ma di mentalità, come ti prepari nel corso della settimana prima di un allenamento o prima di una partita.".- Infine Rafael Leao, nel corso dell’intervista concessa a Fabrizio Romano, svela un curiosoche riguarda il Milan: "Una volta in nazionale stavo parlando conperché aveva giocato per l'Inter. Mi disse che gli era piaciuta Milano, che gli era piaciuta l'atmosfera delle partite contro il Milan e che da bambino gli piaceva come squadra. AlloraLa nostra visione al Milan è quella di avere giocatori giovani e di talento e Cancelo sarebbe stato perfetto".