Zlatan Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo, chi scegliere? E' una delle domande a cui ha risposto Rafael Leao, l'attaccante del Milan è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo in vista degli impegni con Irlanda e Serbia: "Cosa abbiamo imparato dall'ultima sfida con l'Irlanda? E' una squadra forte e competitiva, ma entriamo con la voglia di vincere perché siamo il Portogallo, è importante conquistare punti. Ci aspettano due finali, non giochiamo per il pareggio. Vogliamo vincere entrambe le partite per passare da primi nel girone. Irlanda e Serbia sono due squadre molto forti, forse avremo un po' di ansia per la qualificazione, ma andremo concentrati e con le nostre qualità, saremo forti".



PIU' FELICE DI LAVORARE CON IBRAHIMOVIC O RONALDO? - "Sono due grandi giocatori che ammiro molto, cerco sempre di imparare da loro, ma ovviamente son più felice di poter condividere il campo con Ronaldo perché è un giocatore che ammiro davvero molto".



IL CHIARIMENTO - La frase ha provocato qualche polemica sui social, ma lo stesso Leao è intervenuto con un tweet per chiarire: "Con entrambi", il senso del suo messaggio.