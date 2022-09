Milan-Dinamo Zagabria può essere, anzi deve essere, la partita di Rafael Leao. Espulso per doppia ammonizione a Marassi contro la Sampdoria, e quindi squalificato per il prossimo match di campionato, che vedrà i rossoneri opposti al Napoli, il portoghese è il protagonuista più atteso del match che oggi alle 18.45 vedrà i rossoneri impegnati a San Siro contro la Dinamo Zagabria, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League.



IL GOL MANCA DA UN ANNO - Leao in Champions non segna da Milan-Atletico Madrid 1-2 del 28 settembre 2021, partita passata alla storia per il controverso arbitraggio del turco Cakir. Dopo quella sera, il classe 1999 di Almada ha giocato, senza segnare, in Porto-Milan 1-0 e Milan-Porto 1-1, per poi accomodarsi in panchina in Atletico-Milan 0-1 e saltare per infortunio al bicipite femorale Milan-Liverpool 1-2. Infine, in questo avvio di stagione, Leao è stato titolare in Salisburgo-Milan 1-1, con il tabellino firmato da Okafor e Saelemakers.



PER IL RINNOVO E PER IL MERCATO - Grande protagonista in campionato, soprattutto grazie a un derby vinto e giocato in modo stratosferico, il portoghese ora punta a fare la differenza anche in Europa, a partire dal match di oggi. A fare la differenza per il Milan e anche per se stesso, pensando al rinnovo del contratto (in scadenza il 30 giugno del 2024) e ai rumors che lo vedono sempre più nel mirino dei top club inglesi (ultimo in ordine di tempo il Manchester City) per le prossime sessioni di mercato. Leao, la Champions e il mercato: il futuro è oggi.