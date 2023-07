. La vicenda dell'attaccante milanistarimane una ferita aperta per lo, che ritiene di avere subito un torto pesante e per questo non recede dalle proprie pretese. Un saggio di questa inflessibilità si è avuto ieri, con l'emissione di un comunicato ufficiale inviato dalla società leonina alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, la Consob portoghese), nel quale sono contenute. La prima è che lun versamento a titolo di indennizzo per avere tesserato il futuro attaccante milanista, a sua volta reduce da una rescissione unilaterale del contratto con lo Sporting che dai tribunali sportivi è stata giudicata illegittima., dunque va ritenuta come nulla più che un acconto. Di sicuro la vicenda non si chiude qui.– Datato 30 giugno 2023, il comunicato emesso dallo Sporting Portugal dà notizia alla borsa di un pagamento effettuato dal LOSC Lille per la cifra di 19.670.443,70 euro . Come viene precisato nel testo, il club francese ha proceduto unilateralmente al pagamento, senza previa consultazione del club portoghese. Altra precisazione è sull'ammontare della cifra versata: si tratta dei 16,5 milioni di euro fissati come cifra d'indennizzo dal Tribunale Arbitrale dello Sport portoghese e confermati in sede Fifa, con l'aggiunta degli interessi e delle spese legali.. Come infatti viene esplicitato nell'ultimo punto del comunicato, il club di Alvalade pretende che venga risarcita per intero la cifra di. Ritiene di averne diritto e da lì non si sposterà. Rispetto a ciò merita di essere sottolineato un elemento. Come specificato ancora nell'ultimo punto del comunicato alla Borsa portoghese,Il fatto che i francesi abbiano deciso di liquidare quanto era stato stabilito da due gradi di giudizio dà idea che il Lille tenti di chiuderla qui per limitare i danni.– Tutto parte da quel lunedì. All'indomani dell'ultima gara di campionato decine di tifosi danno. Fra coloro che subiscono violenza c'è anche l'attuale portiere romanista. Dopo quell'episodio. Fra loro c'è anche un giovanissimo Rafael Leão, già individuato come un talento di sicura prospettiva.. E in questo contesto è proprio l'attaccante milanista a diventare un simbolo di quanto il club leonino si senta defraudato. Non soltanto la società leonina si è vista privare del suo talento, ma anche perché non ha nemmeno potuto monetizzare i suoi successivi trasferimenti. In tutto ciò, vedere quanto il calciatore sia cresciuto specie durante gli anni milanisti non può che avere incrementato il malcontento. Per questo adesso i leões non sono disposti a mollare fino a che non incasseranno tutto ciò cui ritengono di avere diritto.@Pippoevai