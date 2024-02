Leao: 'Il Milan è casa mia, voglio vincere tanto qui. Critiche? E' un modo per 'picchiarmi' un po''

Intervenuto in Mondadori Duomo a Milano, nel corso della giornata di ieri, per la presentazione del suo libro intitolato Smile, Rafael Leao, esterno offensivo del Milan, ha parlato a ruota libera dei contenuti e temi espressi nel volume, in un’intervista realizzata da SportMediaset.



TITOLO SMILE - “Perché definisce la personalità di Rafa. Voglio aggiungere tante cose ancora, ho tutta una carriera davanti, però ho voluto fare questo libro perché c'è tanta gente che non conosce bene Rafa e secondo me questa è un'opportunità per far conoscere a tutti i miei fan la mia personalità”.



MESSAGGI DA LANCIARE - “Si, ognuno deve essere libero di fare quello che gli piace. Io ho questa personalità che per me deve essere versatile, non mi piace fare solo una cosa. È normale che il mio focus è il calcio, però mi piace fare musica, moda, vestiti, quindi la mia personalità è questa. Io devo vedere come sono io senza filtri".



SIMBOLO DEL MILAN -“Milano è diventata casa mia. Il club mi ha aiutato tanto a crescere, quindi secondo me questo amore dei tifosi rossoneri è grazie al Milan".



FUTURO E OBIETTIVI - “Si, ho già firmato col Milan un nuovo contratto. Voglio vincere tante cose ancora con questa maglia importante e sono felice qua".



CRITICHE - “Secondo me queste critiche arrivano dalle persone che conoscono le mie potenzialità, di fare la differenza, e secondo me è un modo di "picchiarmi" un po'. Sono critiche che ci stanno, le prendo in maniera positiva e cerco sempre di andare in campo e fare la differenza e far vedere il mio gioco".



IBRAHIMOVIC DA COMPAGNO O DIRIGENTE - “Tutti e due. Secondo me adesso ci stimola ancora di più (ride ndr)".



MESSAGGIO AI RAGAZZI - “Non mollare mai, dare il massimo in ogni allenamento. Migliorare quello che è nelle proprie capacità, stare vicino alla famiglia e sognare".



EUROPA LEAGUE - “L'obiettivo è vincerla. Adesso abbiamo la partita contro lo Slavia Praga in casa nostra. Secondo me è importante cominciare a San Siro, dove abbiamo i nostri tifosi dalla nostra che potranno aiutarci a vincere la partita con la loro spinta".



VOTO PER SCRITTORE, CALCIATORE E CANTANTE - “8.5 in tutti e tre”.