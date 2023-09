Iltornerà presto a vincere la Champions League: parola di. Il numero 10 rossonero, che in estate ha rinnovato il proprio contratto con il Diavolo fino al 2028, ha parlato a 360° in un'intervista a GQ Portugal, soffermandosi sulla scorsa stagione e sui prossimi obiettivi.- "Avevamo qualche assenza e, a causa della mancanza di soluzioni in panchina, l'Inter è stata nettamente superiore. Loro hanno una squadra molto completa, sia nell'undici titolare che in panchina, e credo che questo abbia fatto la differenza nelle due partite", riporta MilanNews.it.- "Credo che il club sia sulla strada giusta, siamo riusciti a raggiungere le semifinali di Champions League. Ora l'obiettivo del club deve essere quello di continuare a salire, di continuare ad aggiungere, di continuare ad essere forte. E sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere una Champions League, che è il nostro obiettivo. Parlo per me, sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore e stiamo lavorando per questo".- "Anche se siamo giovani, abbiamo già giocato più di 50 partite in Serie A, più di 20 in Champions League, abbiamo già una certa esperienza. Possiamo prendere questa esperienza e questa freschezza di essere giovani e applicarla in campo per raggiungere i nostri obiettivi".- "Non si può dire mai, ma sono in un club che mi ha accolto molto bene, ho rinnovato adesso, se avessi in mente di andarmene non rinnoverei (...), sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan".- "Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. In questi giorni il denaro ha parlato più forte, ma per me una Champions League vale più di uno stipendio di 10 milioni, per esempio".