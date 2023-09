Quanto vale Rafael Leao? La risposta per tutti noi che ammiriamo e seguiamo il calcio è quasi lapalissiana: il portoghese è uno dei giocatori più forti e importanti del nostro campionato nonché la stella più lucente del Milan che fu campione d'Italia nel 2021 e semifinalista di Champions nell'annata appena conclusa. Eppure questa risposta non sembra essere la stessa se allarghiamo la nostra visuale oltre i nostri confini e la scelta fatta da France Football nelle nominees per il Pallone d'Oro.







FUORI DAI 30 - Leao non è stato infatti inserito nell'elenco dei 30 migliori giocatori che sono rimasti in lizza per il premio individuale più importante per un calciatore. L'ex-Lille non è l'unico escluso eccellente per il Pallone d'Oro in cui per la prima volta dopo 17 anni non è presente ad esempio il connazionale Cristiano Ronaldo, ma anche il compagno di squadra Theo Hernandez (finalista Mondiale), ma anche Neymar, Mané, Courtois, Rodrygo e tanti altri.



IL MERCATO CONFERMA - Scelta giusta? Difficile dirlo, ma un fattore che potrebbe aver portato la redazione ad escludere Leao e ad inserire, ad esempio Kolo Muani, può anche essere il mercato. Il Milan sul rinnovo di Rafael Leao ha scommesso e si è giocato tanto, tantissimo, rendendolo il giocatore più pagato della rosa e inserendo una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. Eppure la caratura internazionale del portoghese non è stata riconosciuta, almeno finora, proprio dal mercato. Il Chelsea con quell'offerta di due anni fa da 100 milioni rifiutata dai rossoneri è stato l'unico club che si è spinto oltre i "corteggiamenti".







IL MILAN PER DIVENTARE GLOBALE - Quanto vale quindi Leao? La risposta finale e più semplice da dare a questa domanda è: non meno di 150 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria (attivabile comunque solo nei primi 15 giorni di agosto). Eppure questa stagione con il Milan per il portoghese sarà, ancor più della scorsa, quella più importante per la sua crescita e per il suo appeal a livello globale. Trascinando ancora il club rossonero verso traguardi importanti in Italia, ma soprattutto nel girone della morte di Champions dove tutti gli occhi saranno puntati su di lui la consacrazione a grande star sarà inevitabile.