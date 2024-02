Leao meravigliao fa 50 con il Milan: il PSG fa meno paura

Daniele Longo

Rafael Leao è tornato a fare la differenza ed è questa la più bella notizia per il Milan e per i suoi tifosi. Forse ancora più del 3-0 al Rennes che ipoteca la qualificazione agli ottavi di Europa League. Il portoghese ha aperto il compasso per la rete che ha chiuso la partita, la numero 50 in rossonero: 41 in A, 3 in Champions League, 4, in Coppa Italia, 2 in Europa League. Un gol che interrompe un digiuno lungo oltre tre mesi, considerando che l'ultimo lo aveva realizzato contro il PSG in Champions League: sempre contro una squadra francese, sempre in una competizione europea, nella stessa porta (sotto la Curva Sud).



SORRISI ROSSONERI - In campo sorride, aiuta la squadra in fase difensiva e disegna calcio di alto livello in quella offensiva. Leão è sempre più al centro del progetto Milan, immerso nelle dinamiche dello spogliatoio e amato alla follia dai tifosi. Con il portoghese finalmente al meglio le ambizioni di poter alzare per la prima volta al cielo l’Europa League sono reali e concrete per il Diavolo.



PARIGI PUÒ ASPETTARE - Nel giorno della comunicazione di Mbappé al PSG rispetto alla volontà di non rinnovare il contratto, Leão trova una rete fondamentale per la stagione del Milan. Segnali del destino? Probabilmente sì, perché da un lato c’è la volontà dei parigini di puntare su Rafa, dall’altro il giocatore continua a vedere il futuro in rossonero. Contro il Monza il numero 10 rossonero ci sarà, il colpo al polpaccio non desta preoccupazioni.