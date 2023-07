Leão in LA US

Rafa Leao si racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante portoghese del Milan ha dichiarato nelle interviste a Sky, alla Gazzetta dello Sport e al canale ufficiale rossonero:Nella mia testa c'era già la decisione, ci ho pensato tanto, era solo una questione di timing, di scegliere il momento giusto. Prima del contratto volevo andare in finale di Champions, ma non ci siamo riusciti. Ho firmato per 5 anni, vuol dire cheIl progetto è molto importante, ci sono molti giovani e la cosa più importante è che qui posso crescere ancora per arrivare al mio obiettivo:da quello che ho visto col Real Madrid., il trofeo che tutti i calciatori vogliono vincere. Sto pensando di farmi un tatuaggio per lo scudetto vinto, se lo rivinciamo magari. In Italia comunque è difficile vincere perché ci sono tante squadre forti e in 38 partite non puoi mai perdere punti. Le coppe europee, nell'ultimo anno, hanno dimostrato che la Serie A è un campionato forte».Mi piaceva tanto come mi piace il 7, ma è di Adli. Brahim Diaz è un amico, quando ho sentito che doveva tornare a Madrid, ho chiesto il 10 alla società. Ho visto un paio di video di Gullit, era fortissimo nell'uno contro uno, veloce. Solo che non posso compararmi a un giocatore così, mi manca ancora molto per arrivare a quel livello".- "Il Milan è un club storico, grande. Non è facile mostrare a tutti per che cosa sono qua, ma io di sicuro cerco di aiutare i ragazzi che arrivano. Quest'anno dal portiere all'attaccante siamo tutti forti, sento che l'ambiente è top".è forte, può fare la differenza a destra e a sinistra nell'uno contro uno".è potente, porta palla, spingerà la squadra da dietro in avanti. In Serie A non c'è un giocatore come lui".è bravo sulle palle inattive, calcia bene ed è forte nel passaggio, il mediano per noi è importante per palleggiare"., anche se non me lo metto in testa. Se faccio le cose bene, arriverà perché lo scorso anno ci sono andato vicino e la squadra può aiutarmi ad arrivare a quella cifra"., grazie alla fiducia dei compagni. Io non sono una persona che parla tanto ma sto cercando di farlo di più, di essere una voce, anche se penso che ci siano giocatori più bravi a parlare per la squadra. Quando sono arrivato, alcuni compagni mi hanno preso per mano, ora lo sto facendo io con i nuovi".È stato molto importante per me, mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, ma la società ha deciso così., ma il club ha deciso così. Non è stato facile perché Sandro è milanista, ci ha aiutato a vincere lo scudetto. Ha fatto il suo percorso al Milan, ora- "Un compagno ha girato sul gruppo whatsapp della squadra un suo messaggio di forza, dice che tifa per noi ed è uno di noi.