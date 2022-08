Gentile Procuratore,che il calciomercato non abbia più regole oramai è cosa risaputa e non spetta a me, umile spettatore tifoso milanista, moralizzare su quanto accade durante le concitate campagne trasferimenti di fine agosto. Mi permetto, tuttavia, di commentare l'ultima "bomba" di mercato apparsa un po' su tutti i media: il Chelsea - tramite l'Agente Jorge Mendes - potrebbe offrire (se non lo ha già fatto) 120 milioni al Milan per acquistare il nostro Leao!A mio avviso Leao non vale 120 milioni, non li vale oggi almeno. L'occasione quindi penso sia interessante per il Milan per fare una plusvalenza superiore alle aspettative ai tempi dell'ingaggio di Rafael.C'è un però da valutare; il Milan non si può permettere di perdere Leao per almeno due motivi:1. è una pedina importante per il gioco di Pioli2. noi tifosi perderemmo fiducia nei valori della dirigenza milanistaLeao deve finire un percorso di crescita tecnica, vincere con il Milan il più possibile e, poi, forse un giorno cedere ai corteggiamenti provenienti dalla Premier League.Ringrazio per l'attenzione. Fausto. Occorre trattare direttamente con il procuratore del calciatore e con eventuali club interessati ad acquistare il cartellino di Leao, anche nelle ultime ore di mercato da sempre le più attese per assistere a grandi colpo di mercato.e che, pertanto, difficilmente il campionato italiano si priverà così facilmente di questo giovane campione., almeno fino al 1° settembre 2022!Ma ora passo la palla ai tifosi di: Leao resterà al Milan o il Milan cederà alle lusinghe del Celsea o di altri club?