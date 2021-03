In un'intervista a StarCasinò Sport, Rafael Leao ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Stefano Pioli: "Entrambi hanno una personalità molto forte. Mister Pioli mi stimola sempre, so che quando mi chiede di più è perché posso darglielo. Zlatan per me è come un fratello maggiore, ha tanta esperienza e siamo tutti orgogliosi di averlo in squadra. La cosa più importante che mi hanno insegnato è la mentalità. Nel calcio come nella vita, ci sono momenti in cui tutto va bene e altri in cui non è così, ma se hai una mentalità forte puoi superare tutte le difficoltà e fare grandissime cose".



SUI SOGNI - "Giocare in Champions League e vincere lo scudetto con il Milan”".