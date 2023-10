7 gol e 4 assist, in Europa nessuno meglio di Leao e Pulisic. Come loro solo la coppia del Liverpool Salah-Luis Diaz.



Se dopo il licenziamento di Maldini l'aria in casa Milan si era fatta pesantissima, ci ha pensato un mercato scintillante a risollevare l'umore dei tifosi e in queste prime 8 di campionato si sono già visti segnali positivi da parte di quasi tutti i nuovi innesti.



Uno su tutti Christian Pulisic, arrivato tra molti dubbi e perplessità a causa dei numerevoli infortuni che lo hanno colpito nelle ultime stagioni, ha avuto un grande inizio di stagione da assoluto protagonista con 4 reti e 1 assist nelle prime 8 di campionato.



Da un esterno offensivo all'altro per spostarsi di fascia e arrivare a Rafael Leao, non lo scopriamo di certo oggi, una certezza di Pioli che si porta dietro 3 gol e 3 assist nelle prime 8. E' Fondamentale, forse necessario, per il MIlan di Pioli e non è un caso che quando Leao non si accende la squadra fa fatica. Probabilmente è anche un limite dei rossoneri, che stanno cercando di non dipendere più solamente da un giocatore, ma con l'americano al top della forma il rischio di inciampare in una "Leao-dipendenza" sta sempre di più scomparendo.



Il Milan, specialmente Pioli, si gode i suoi due trascinatori, con la consapevolezza di poter fare strada in campionato ma anche in Europa, pur avendo un girone molto complicato.