Il ritorno in campo è più vicino,. Fuori dalla metà di marzo per un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le sfide con Fiorentina e Sampdoria, oltre al ritorno degli ottavi di Europa League con il Manchester United, il portoghese sta recuperando dall'infortunio e. Ripartire dal Tardini, per riprendere un filo spezzato a gennaio: bisogna tornare a Milan-Torino per ritrovare l'ultimo gol realizzato dall'ex Lille,. Troppo poco, i rossoneri aspettano il suo rientro per allungare le scelte in un reparto da settimane in emergenza ma aspettano al contempo un cambio di passo in fase realizzativa: un Leao più protagonista, un Leao più incisivo per dare un impulso decisivo nella lotta Champions. E per dare un segnale in vista del prossimo mercato.- Mancano nove giornate al termine, ma il Milan ha già iniziato a programmare la prossima stagione e se(come vi abbiamo raccontato il rinnovo è ormai una formalità, l'annuncio può arrivare già nelle prossime 48 ore), resta da completare il reparto attorno a lui.. Benché non esistano veri e propri incedibili al momento in rossonero,. L'investimento fatto nell'estate del 2019 per prelevarlo dal Lille è stato importante (circa 30 milioni) e le ultime due stagioni non hanno certo fatto crescere il valore del cartellino: l'intenzione resta quella di lavorare sul classe '99 nella doppia veste di punta mobile ed esterno d'attacco, ruoli in cui Pioli lo ha alternato nel corso della stagione, per renderlo un'arma in più e rivalutarlo in vista del futuro. Ma tutto passa dal presente, da una rincorsa che può ripartire da Parma: Leao scalda i motori per convincere Maldini e il Milan di essere l'attaccante giusto attorno a cui costruire.@Albri_Fede90