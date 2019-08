, neo-attaccante del Milan, ha salutato i vecchi compagni e tifosi del Lille attraverso un post su Instagram: "È con grande tristezza che dico addio a questo grande club, che mi ha accolto a braccia aperte mentre ero in una situazione difficile.. Spero che stupirai il mondo quando tornerai in Champions League, come abbiamo fatto la scorsa stagione in campionato. Grazie non è abbastanza".