Nuove sirene inglesi per Leao, tentato dalla Premier League inglese. Come si legge sul Corriere dello Sport, il Milan vuole blindare l'attaccante portoghese con un nuovo contratto: il cambio di proprietà rallenta la trattativa, ma in ogni caso bisognerà alzare la precedente proposta da 4,5 milioni di euro netti all'anno per le prossime cinque stagioni.