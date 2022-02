Meravigliosamente Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha regalato una vittoria fondamentale al Milan contro la Sampdoria grazie alla sua settima marcatura stagionale in serie (10 tra tutte le competizioni). Numeri importanti che certificano una crescita esponenziale anche in concretezza perché delle qualità tecniche e fisiche aveva già dato un saggio nelle due precedenti stagioni in rossonero. Se vogliamo ora ha anche alzato il livello del suo calcio fatto non solo di accelerazioni devastanti ma anche di finte, sterzate e tocchi raffinati che hanno l’effetto di destabilizzare le difese avversarie.



MERITA UN INGAGGIO TOP- Quando al 12’ del secondo tempo ha lasciato il campo per fare spazio a Rebic tutti gli spettatori di San Siro si sono alzati in piedi per applaudire quello che è diventato un vero e proprio idolo. Un talento così non lo si vedeva con la maglia del Diavolo da diverso tempo: brava la dirigenza, con il placet della società, a fare un investimento importante ( 28 milioni di euro) su una giovane scommessa che arrivava dal Lille. Leao é il simbolo di un Milan che vuole provarci fino in fondo per lo scudetto, il fiore all’occhiello di una visione che punta ad arrivare prima della concorrenza su certi profili. Ora il tema caldo è quello relativo al rinnovo, la sensazione è che Maldini e Massara riusciranno a chiudere un accordo con Mendes. Magari accontentandolo con un ingaggio da 5 milioni più bonus a stagione. In piena linea con il livello da top player che Leao ha raggiunto in questa stagione.