Non usa il fioretto l'ex difensore del Chelsea e della Nazionale francese Franck Leboeuf nel criticare l'atteggiamento di Romelu Lukaku dopo la notizia della rottura decretata dall'Inter delle trattative per il riscatto dai Blues. Intervistato da ESPN, Leboeuf non ha esitato a definire la carriera dell'attaccante belga "un vero casino. Non c'è logica in quello che fa. Perché adesso molla improvvisamente l'Inter? Lukaku è un giocatore che rispetto molto. È un tipo simpatico. Come calciatore, conosciamo anche i suoi punti deboli. L'abbiamo visto la scorsa stagione e l'anno prima. Deve cambiare: diventare più costante e lavorare di più. Ora molti club ci penseranno due volte prima di scommettere su Lukaku: non c'è più la certezza che sia un buon investimento".