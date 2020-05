La voce di LeBron James, le facce di atleti che sembrano non farcela, come Rafa Nadal e Serena Williams che sbuffano, Cristiano Ronaldo infortunato, Tiger Woods in ginocchio. E poi, la risalita, la rinascita, la vittoria, con LeBron, in canotta Cavaliers, che stoppa Igoudala vincendo gara 7, in trasferta, alla Oracle Arena, casa dei Golden State Warriors, facendo qualcosa di unico, mai successo prima nella storia: ribaltare uno svantaggio di 1-3 nelle Finals. Ah, ad accompagnare la voce del 23 dei Lakers la splendida Life on Mars? di David Bowie.









La Nike sforna un altro spot gioiello, che va ad aggiungersi a una collezione di piccoli capolavori. Qui sprazzi di calcio, con CR7 e il suo Portogallo campione d'Europa, ma è proprio con il calcio che la marca col baffo dà il meglio di sé, così come la concorrente Adidas. Ed è per questo che oggi andremo a ricordare, con poche parole e tante immagini, gli spot più belli sul calcio. The Cage, Joga bonito, l'aeroporto con il Brasile del '98, The mission, José +10, i gladiatori della Pepsi, the Last Game e, soprattutto, Au Revoir. Con la voce, e la gestualità, di Eric Cantona. Che oggi compie 54 anni. Sempre con il colletto alzato.