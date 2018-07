Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 2 luglio 2018

La scelta è stata presa e il mondo del basket, ma anche dello sport in generale si è fermato per un'istante nella notte italiano quando l'agenzia di procura di, il più famoso giocatore di pallacanestro in attività, ha scelto di cambiare maglia e accasarsi a quella che è, forse, la squadra più famosa al mondo: iQuello di LeBron è però il secondo grande acquisto a livello planetario di una grande franchigia losangelina.ricevendo altrettanta attenzione. E fra coloro che hanno voluto dare il benvenuto nella Città degli Angeli, dello showtime e delle case cinematografiche a King James ("Il Re" è il suo soprannome) è stato proprio l'attaccante svedese con un tweet in cui, a modo suo, ricorda i ruoli che spettano alle due stelle: 'Ora Los Angeles ha un Re oltre che a un Dio. Zlatan dà il benvenuto a LeBronJames'.