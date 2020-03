Scorri la gallery per scoprire gli altri 5

. Gli ultimi mesi, ad esempio, sono stati caratterizzati dal dominio di LeBron James, presente per ben due volte in questa classifica. Il Re aveva tutte le intenzioni di puntare al titolo prima della pausa forzata, come dimostrano le sue prestazioni. È stata, poi, la stagione di Doncic: la giovanissima stella slovena si è ormai affermata a livello mondiale.È il 20 gennaio e i Portland Trail Blazers stanno affrontando i Golden State Warriors. La squadra di Stephen Curry è solo la lontana parente dell’armata che ha dominato la NBA nelle ultime stagioni, visti gli infortuni gravi occorsi proprio allo stesso Curry e all’altra stella Klay Thompson.. I Blazers rischiano seriamente di non qualificarsi nemmeno per i Playoff. A tenere a galla la barca praticamente da solo c’è, ormai da qualche tempo uomo solo al comando. La partita arriva al supplementare e a deciderla è proprio Lillard: il numero zero vince la sfida con un paio di canestri pesantissimi.. Mai nessuno ha segnato così tanti punti nella storia dei Blazers.