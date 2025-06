Lecce, accordo con il Leeds per la cessione di Krstovic: cifre, dettagli e cosa manca per chiudere. E la Roma...

Getty Images

. Come viene riportato da Matteo Moretto, all’interno dell’ultimo video pubblicato su YouTube sul canale in italiano di Fabrizio Romano, l’attaccante del Lecce potrebbe davvero salutare il Salento e la Serie A, accasandosi in Premier League., dopo Bijol,(bonus compresi). Una base di accordo verbale importante: per chiudere definitivamente l’affare., manca solo l’ok da parte di Krstovic., anche perché preferirebbe restare in Italia e valutare altre proposte prima di accettare la corte del Leeds.

, una pista monitorata con attenzione per l’attacco da regalare a Gasperini. È chiaro che l’interesse del Leeds può portare i capitolini a sondare altre strade come quelle che portano a Kalimuendo, Emegha e Lucca. Situazioni da monitorare con attenzione.