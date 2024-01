Lecce: altre due cessioni al Lecco

Non c'è due senza tre. Dopo l'esterno d'attacco finlandese Henri Salomaa (classe 2003), il Lecce si appresta a cedere in prestito al Lecco in Serie B altri due giocatori: il difensore centrale svedese di origine bosniaca Zinedin Smajlovic (classe 2003) e l'attaccante esterno polacco Marcin Listkowski (classe 1998).