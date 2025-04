Getty Images

Lecce ancora senza vittoria: crolla in quota il nono esonero di Giampaolo, rischiano anche Di Francesco e Conceicao

14 minuti fa



A digiuno di vittorie da nove partite, il Lecce, quartultimo, è in piena zona calda della classifica, con soli due punti di vantaggio su Venezia ed Empoli. La panchina di Marco Giampaolo, subentrato a Luca Gotti a novembre, traballa e secondo i bookmaker è quella più a rischio.



Crolla infatti a 1,50 la quota per l'esonero entro fine campionato, rispetto al 3 di fine febbraio. Per Giampaolo, già recordman negativo di esoneri in Serie A, sarebbe addirittura la nona volta. Il momento positivo del Venezia, con solo una sconfitta nelle ultime sette gare, ha rimesso in gioco per la salvezza la squadra di Eusebio Di Francesco. I betting analyst gli danno più fiducia e offrono il suo addio a 2,25. Si sale di poco, a 2,50, per trovare Sergio Conceicao. Il suo Milan, ancora in gioco in Coppa Italia, ma lontano dai piazzamenti europei in campionato, non ha mai convinto davvero