Filtra apprensione a Lecce per le immagini di Nikola Krstovic, uscito in barella nella sfida tra il suo Montenegro la Bulgaria. L'attaccante dei salentini è stato costretto al cambio per un problema alla spalla, parso molto dolorante e costretto all'ausilio della barella per lasciare il campo. Da capire l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero, che verranno compresi solo nelle prossime ore.