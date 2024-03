Lecce, Banda squalificato: salta la Salernitana, chi gioca al suo posto

Un'assenza per la Salernitana, una per il Lecce: alla squalifica di Kastanos dopo l'ammonizione rimediata ieri a Cagliari, arriva anche la notizia dell'assenza di Lameck Banda per la sfida tra campani e salentini in programma nella 29esima giornata di campionato. Lo zambiano, infatti, è stato ammonito nel primo tempo della gara contro il Verona, e, diffidato, dovrà fermarsi per un turno.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - Roberto D'Aversa, tecnico della formazione giallorossa, potrebbe decidere di avanzare il francese Oudin nel ruolo di esterno oppure di dare spazio a Sansone, senza toccare gli equilibri del centrocampo. Più indietro Santiago Pierotti, arrivato nel mercato invernale, che fin qui non ha avuto molto spazio.