Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa verso la sfida contro la Salernitana:



"Pezzella era partito dall'inizio con il MIlan, domani può partire dall'inizio, ma c'è anche Gallo: stanno facendo entrambi bene. Ceesay sta bene: ci ho parlato con lui, lo tengo in considerazione. Vediamo, mi prendo ancora qualche ora per decidere".



DIFESA SALERNITANA - "La Salernitana è compatta, sono gol, in ogni caso, da contestualizzare. Dobbiamo stare attenti: ci serviranno voglia, fiducia e determinazione. Con il nostro pubblico vogliamo centrare un ottimo risultato".



CEESAY - "Ceesay ci ha dato la possibilità di far crescere Colombo e Perrson, ma anche lui ha poi avuto un momento di appannamento. Lo ripeto: non so se inizierà domani dal primo minuto. A me non piace guardare quello che è stato fatto: domani ci aspetta un match complicato: ci serve una prova di livello di attenzione importante. Siamo pronti e vogliamo far bene".



DIFESA - "In Serie A è difficile contro chiunque, però a Verona, effettivamente, non c'erano i presupposti affinché avvenisse questo. Abbiamo analizzato e soprattutto compreso gli errori: qualche volta è fisiologico sbagliare".