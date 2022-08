Domani il Lecce comincia la propria stagione contro il Cittadella in Coppa Italia: ecco le parole del tecnico Marco Baroni in conferenza stampa:



"Ci sono ancora delle situazioni da valutare, come nel caso di Di Francesco. Sicuramente sarà comunque della partita. Ceesay partirà titolare, proveremo anche Blin come difensore centrale per l'assenza di Tuia. Abbiamo la rifinitura, farò delle riflessioni perché ci sono carichi importanti nelle gambe dei calciatori. Siamo comunque consapevoli che avremo difficoltà, ma noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e trovare quell'identità di gioco che lo scorso anno ci ha contraddistinto".