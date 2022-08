Marco Baroni, tecnico del Lecce che ha pareggiato a Napoli, ha parlato a Dazn:



"Noi siamo una squadra giovane, non c'è stato molto tempo per preparare questa gara e ho scelto di fare molti cambi. Noi dobbiamo giocare con ritmo, avevamo speso molto con l'Empoli, ma loro sanno che devono andare in campo con coraggio. nei primi minuti abbiamo fatto fatica, poi ci siamo liberati fino a che avevamo energie. Non dimentichiamoci che avevamo Pezzella alla prima partita, Tuia rientrava da un infortunio; abbiamo delle cose da mettere insieme e questi ragazzi devono giocare. C'è stato un momento della gara in cui ho deciso di marcare a uomo Lobotka. Facendo questo riuscivamo dietro ad avere palloni più facili da leggere e i difensori sono stati molto bravi; la squadra ha tenuto molto bene"



PUNIZIONE DI ZIELINSKI - "Eravamo mal posizionati e in quelle situazioni non è facile comunicare. I ragazzi devono crescere anche sotto questo punto di vista"



COLOMBO - "Ha grande potenzialità, ci stiamo lavorando e deve liberarsi dalle pressioni. Stiamo lavorando su di lui, deve prendere padronanza del ruolo, il gol non è una sorpresa. Ha fatto una buona prestazione"



SPIRITO - "Noi stiamo cercando di ricostruire un'identità perché ci serve questo. La squadra è molto partecipativa, compresi i più esperti che danno l'esempio. Adesso dobbiamo lavorare mettendo alle spalle questo risultato e andare ad affrontare una gara impegnativa che ci giocheremo"