Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno contro il Verona: "II Verona per le ultime prestazioni ha tutte le carte in regola, quindi noi oggi dobbiamo resettare, portare in campo quello che abbiamo costruito e affrontare la partita con attenzione e determinazione. Sempre un piacere tornare qui: Verona è una città bellissima e con i miei compagni abbiamo scritto qualcosa di importante. Ho un grande ricordo della città e dei tifosi e abbiamo condiviso un campionato importante. Tommasi? L'ho sentito, è un ragazzo meraviglioso ed è stato un modello di stile e di professionalità. Spero di riabbracciarlo dopo la partita".