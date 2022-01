Marco Baroni, allenatore del Lecce, parla ai microfoni di Mediaset dopo la partita persa con la Roma: "​Abbiamo fatto la gara che volevamo. Ho chiesto alla squadra di giocare con personalità contro un avversario con giocatori importanti. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Bel match e buona prestazione da parte dei miei. Questa è una squadra con tanti giovani che stanno crescendo, alcuni hanno faticato all'inizio, ma stanno venendo fuori in un gruppo in cui sono tutti titolari. Oggi ho avuto risposte importanti da chi ha giocato e ho preservato qualche ragazzo in vista dei prossimi incontri importanti. Siamo stati alti, abbiamo pressato e abbiamo giocato con coraggio".