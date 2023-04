Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro l’Empoli in programma lunedì pomeriggio al Castellani. T





“Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, i ragazzi stanno bene. Qualche dubbio c’è, ma chi giocherà non sbaglierà. Il nostro campionato è bello e difficile: serve testa, coraggio e determinazione. Chiusa la parentesi Nazionale, bisogna pensare solo al campionato“.



"Banda ha viaggiato molto, ma sta bene. È una possibilità che possiamo giocarci, come tutti, ma non ho ancora deciso la formazione. Lui, come tutti, sono convinto ci possa dare un’importante mano in questo finale. Quota salvezza? Non si può, perché non possiamo fare molti calcoli in base alle altre. Guardo solo alla mia squadra, perché sono tutte importanti allo stesso modo le partite. Sarà un campionato che si risolverà nelle ultime partite”.