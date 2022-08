L'allenatore del Lecce, Marco Baroni, ha parlato a Dazn per commentare il pareggio ottenuto contro l'Empoli.



PRESTAZIONE - "La squadra anche oggi merita i complimenti per la prestazione fatta contro un avversario che sicuramente ha qualcosa in più di noi, per esperienza e perché fa un calcio consolidato. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo però perso una palla sul loro gol che non dovevamo perdere. Ma con ritmo abbiamo fatto una partita importante".



COSTRUZIONE - "Dobbiamo continuare su questa strada: siamo in costruzione, sono arrivati nuovi giocatori e adesso dobbiamo solo lavorare, per mettere questi nuovi innesti in squadra.



UMTITI - "Umtiti? Samuel sta molto bene. Ha voglia di mettersi in gioco, vuole solo lavorare con grande umiltà. Per noi è stato già importante in questi primi giorni: dobbiamo solo dargli tempo".