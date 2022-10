Prima di Lecce-Cremonese, in conferenza stampa ha parlato Marco Baroni.



"Abbiamo lavorato per una settimana, dove ho ricevuto indicazioni importanti, ma dobbiamo continuare su questa linea. Abbiamo avuto anche qualche piccola defezione ma, Brancolini a parte, sono tutti a disposizione".



"La Cremonese ha speso tanto, sono forti. Al di là della classifica ha messo in difficoltà davvero tutti, anche una squadra forte come l'Atalanta. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare: abbiamo il nostro pubblico, linfa vitale per noi, perché ci danno tanta forza in ogni posto. L'atteggiamento sarà importante. Sono giocatori che hanno molta gamba, sarà importante l'attenzione e soprattutto non avere pause mentali".



"Oudin sta bene, sta prendendo la giusta forma e ora può darci una mano importante. Anche Umtiti sta bene, se non scenderà in campo domani lo farà nella prossima. Lui vuole giocare e questo mi fa piacere, ma c'è anche chi sta facendo molto bene".



"Ceesay-Colombo? Sto valutando... Colombo è molto carico, ma Ceesay anche sta bene. Sarà una scelta che mi porterò dietro fino alla fine, perché sono pronti entrambi".