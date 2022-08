Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo: "Una buona prestazione, dobbiamo avere più ferocia offensiva, essere più cattivi sotto porta anche se la differenza l'ha fatta il gol di un campione. La squadra comunque si è mossa bene, se continueremo così arriveranno anche i risultati. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare, sono errori di inesperienza".



SODDISFAZIONE - "Il nostro è un gruppo giovane che lavora, mi sta dando grande disponibilità. Stiamo bene fisicamente, in queste partite non ci ha detto bene ma siamo abituati. Sappiamo di dover fare una salita impegnativa ma siamo pronti e ce la faremo".