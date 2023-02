L'allenatore del Lecce Marco Baroni sorride dopo la vittoria a Bergamo con l'Atalanta: "Sono soddisfatto. Li abbiamo aggrediti bene togliendo loro le idee, stiamo crescendo e queste partite ci aiutano a migliorare - ha detto a Dazn - Il primo anno per una neopromossa non è mai facile, siamo la squadra più giovane del campionato ma ho un gruppo che mi dà soddisfazioni. A volte manchiamo ancora in qualcosa, in questo campionato è fondamentale la qualità e quello che chiedo ai ragazzi è di non sbagliare mai l'atteggiamento".