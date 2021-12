Marco Baroni, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 per commentare la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia: “Mi fa piacere perché i ragazzi hanno sempre lavorato con grande applicazione. Il nostro è un gruppo molto ricettivo. Gli avevo chiesto una partita di personalità e lo abbiamo fatto giocando anche un buon calcio. Il passaggio del turno è un premio per tutti. Ora dobbiamo recuperare velocemente e pensare al campionato".



Ha avuto le risposte che si aspettava da chi gioca meno?

"E' stato un ottimo test ho avuto delle buone risposte da ragazzi che avevano faticato un po'. Siamo un gruppo giovane, ho trovato una grande disponibilità dalla squadra. Anche chi ha giocato poco ha interpretato bene la partita".



Sul mercato come mi muoverete?

“La società non è partita con l’assillo di salire a tutti i costi. L’obiettivo era la patrimonializzazione e ringiovanimento della rosa ma siamo ambiziosi e ci sarà una sessione importante nella quale faremo qualche correttivo. Però abbiamo un impianto di gioco e interpreti che stanno facendo bene. Il direttore Corvino ci tiene tantissimo, vedremo il da farsi".