In casa Lecce si sta preparando la trasferta di Napoli. In vista di un impegno complicato, Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa.



FORMA - "Devo verificare la forma di tutti, perché abbiamo speso tantissimo fino ad oggi e un incontro così ravvicinato ci fa mettere più attenzione alle risorse dei ragazzi, qualche piccolo acciacco e quindi ci prendiamo qualche ora, ma qualche variazione ci può essere. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno a Inter, Milan, Juve e alle altre big. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci".



PAREGGIO - "Con l'Empoli abbiamo commesso una serie di errori, piccole ingenuità di posizionamento, che dobbiamo sicuramente migliorare. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e abbiamo preso il pari, ma c'è ancora da migliorare, anche se nel complesso abbiamo giocato con attenzione. In avanti dobbiamo fare di più, lo sappiamo e su questo ci stiamo lavorando".



PROTAGONISTI - "Baschirotto si allena con grande attenzione e concentrazione. Da centrale sta dando delle garanzie, non so se giocherà terzino. Ricorda Chiellini che ad inizio carriera giocava da terzino, poi ha fatto una vita da centrale. Sta facendo bene e con personalità. Pezzella è arrivato da poco, ed era in una situazione dove si allenava da solo. Ad oggi ha solo un tempo, ma servirà la giusta mentalità che possa dargli anche maggior minutaggio".