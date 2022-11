Il suo Lecce ha strappato un pari a Udine, Marco Baroni ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.. Una prestazione di compattezza, di coraggio e di buon gioco. Questo è quello che volevamo fare. C'è molta voglia di lavorare, dedizione e questa è la cosa più importante.Voglio elogiare i ragazzi ma soprattutto i più giovani che hanno giocato con lo spirito che chiedo. Dobbiamo andare in campo a giocare a rotta di collo".che potevamo ottenerla in casa. Già dalla prima partita con l'Inter abbiamo subito un gol a quattro secondi dalla fine. A me interessa l'atteggiamento perché poi i punti si faranno. Vogliamo giocare un campionato difficile, abbiamo la squadra più giovane ma questo ci deve dare quella sana spregiudicatezza e di imporci col lavoro che facciamo in settimana.. Spesso è preoccupato della prestazione ma deve lasciarsi andare. Deve lavorare un po' da prima punta.perché ha giocato da seconda punta. Si applica. Arriva prima al campo e va via per ultimo, oggi mi sembrava giusto e ha sfruttato bene l'occasione. Non guardo il gol ma come ha partecipato a tutta la partita.è un ragazzo che in questi ultimi quattro anni ha sofferto tantissimo,Ci stiamo lavorando insieme con lo staff, c'è dal lavoro da fare ma oggi gli ho chiesto di andare in campo e fare anche mezz'ora, quaranta minuti e un tempo come lo ricordiamo. E lo ha fatto. E' chiaro che è un calcio che è cambiato in tutto dal punto di vista difensivo. Giocare al Barcellona e al Lecce devi resettare però lui. Col lavoro tornerà a conquistarsi anche quello che merita questo ragazzo".