Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro lo Spezia:



“Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una prestazione di personalità. Abbiamo avuto diverse occasioni, due traverse e diverse parate di Dragowski. Il campo non ci ha aiutato, loro sono fisici, ma la cosa importante è stata la crescita che vista anche nella gestione della gara”.



BANDA - “Ci stiamo lavorando, è bravo nel dare strappi, deve migliorare nella scelta negli ultimi 20 metri. È giovane e migliorerà. Ho quattro esterni, per me è importante avere dei cambi e giocatori per poter fare staffetta per mantenere il ritmo”.



COLOMBO - “Il suo destino è nelle sue mani, ha potenzialità incredibili. Ci stimola, vuole imparare. Oggi è partito benissimo, paga un po’ le partite ravvicinate, ma potrebbe essere un ragazzo con un futuro importante. I giovani vanno liberati.”



CLASSIFICA - “In Serie A è complicato muovere la classifica, ma la mia attenzione è sul lavoro settimanale. Siamo contenti del nostro percorso, adesso vorrei trovare un’identità forte”.