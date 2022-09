, tecnico del, presenta in conferenza stampa la sfida con la Salernitana: "Troviamo una squadra in salute, compatta e molto dinamica, con un'identità ben precisa già costruita lo scorso anno. Giocheremo in uno stadio caloroso, ma noi siamo preparati e pronti a queste sfide, come sempre. C'è voglia di fare bene e superare questo ostacolo".- "E' rientrato e disponibile, nonostante abbia fatto un allenamento e mezzo. Non so se da subito o a gara in corso".- "Sta sempre meglio dal punto di vista della condizione, sta migliorando ogni giorno. C'è anche da dire che i suoi compagni stanno facendo bene, ma appena ci sarà l'opportunità lui è pronto".- "Il gol non deve diventare un assillo, ma una ricerca costante. Stiamo lavorando per migliorare giorno dopo giorno. Dobbiamo credere nel lavoro e continuare a farlo. Con il Monza abbiamo calciato tanto, è mancata rifinitura, cattiveria e lucidità. Dobbiamo assolutamente trovarla, ma stiamo lavorando per questo".- "La società ha fatto ricorso, vedremo domani cosa accadrà. Io non voglio addentrarmi in questo discorso, credo che il nostro atteggiamento sul campo sia stato esemplare".- "Può essere una soluzione. Mi piacerebbe che non si svilisca la classe arbitrale, specialmente gli assistenti di linea".- "Questa squadra ha sicuramente grande capacità di reazione e in Serie A non è facile. A Napoli avevamo l'occasione per andare in vantaggio e non l'abbiamo sfruttata. Ci sono partite dove, nonostante stia facendo bene, poi arriva la giocata dell'avversario. Intanto ci teniamo stretti il fatto che siamo sempre stati in partita. Ma in questo campionato non puoi calare un attimo di attenzione, non è accettabile".