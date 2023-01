Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta con la Salernitana: "I nostri tifosi dobbiamo sempre ringraziarli, i ragazzi hanno dato. Ci stanno penalizzando gli errori, prendiamo gol con delle leggerezze e le partite si complicano. Loro si sono abbassati molto dopo ma nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, c'è da analizzare la partita senza drammi".



COSA MANCA - "Non è facile attaccare un squadra molto bassa, era a 5 dietro. Abbiamo cercato soluzioni, alcune non sono andate. Quando ci sono queste situazioni devi sfruttare le occasioni. Non pensavamo di aver fatto niente e adesso dobbiamo ritrovare serenità e lavorare a testa bassa."



SU COLOMBO - "Lorenzo si è mosso bene, tutti si aspettano sempre il gol. In un paio di occasioni serviva un pizzico di fortuna e lucidità. Non voglio analizzare il singolo.



INFORTUNIO MALEH - Credo una distorsione, ha fatto anche lui una buona partita. Questo è un gruppo giovane, dispiace perché era uno scontro diretto