L'allenatore del Lecce, Baroni, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia su chi sostituirà Hjulmand ha risposto così: "Sicuramente il ruolo di regista lo prenderà Blin. Ho provato anche un'altra soluzione, vediamo. È una partita ravvicinata, che ci ha visto spendere tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare".



SUL CAPITANO - ""In questo momento il mio pensiero non è sulla fascia, lo valuterò ora con i collaboratori e la squadra. Non è importante, abbiamo tanti piccoli capitani: quando i giocatori danno un contributo importante, conquistano questo ruolo".



IL RICORDO DI VIALLI - "Ricordo straordinario, bello sotto tutti gli aspetti, un compagno di grandissimo valore. Sono cose dolorose, terribili. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. E poi il calcio perde un personaggio pazzesco, un uomo che ha dato tanto anche alle persone bisognose. Ci siamo incrociati la prima volta con la Nazionale juniores, è stato mio capitano nell'Under 21. Lascia un vuoto enorme".



SU MALEH - "È molto probabile che parta dall'inizio. Non ha forse i novanta minuti, ma non abbiamo tempo di metterglieli addosso. Li troverà di partita in partita".



SUGLI INDISPONIBILI - "Sono tutte problematiche particolari, tutti hanno avuto piccoli rallentamenti. Vi sembrerà strano, ma come dico ai medici e al mio staff, io guardo solo chi ho a disposizione. Per il resto ci sono i dottori".