Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "È mancata un po' di cattiveria per buttare dentro la palla perché abbiamo avuto forse anche più occasioni rispetto al Sassuolo. Portiamo a casa la prestazione, secondo me alla lunga porteremo a casa dei punti giocando così".



SUL RUOLO DI DIFENSORE CENTRALE - "È un ruolo che ho già fatto, posso esprimere la mia forza fisica, cerco di metterla a disposizione della squadra. Sto entrando nel meccanismo, nella squadra, sto cercando di dare il mio contributo al meglio, sperando di portare a casa punti, già dalla prossima partita".