Il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



"Penso al presente e a fare bene con il Lecce, al 3 aprile contro l'Empoli. Per i grandi risultati bisogna solo lavorare sodo, non penso al mercato poi a fine stagione tireremo le somme".